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В мире 20 минут назад

Лондонский аэропорт ввел коронавирусный налог

Из-за падения объемов пассажирских перевозок в крупных аэропортах Европы для пассажиров вводятся новые дополнительные сборы

Аэропорт "Хитроу". Фото: Pixabay Аэропорт "Хитроу". Фото: Pixabay
Аэропорт "Хитроу". Фото: Pixabay

Руководство крупнейшего в Великобритании аэропорта Heathrow Airport решило ввести с апреля так называемый "пандемический налог". Об этом сообщает Investory News со ссылкой на британскую газету Evening Standard.

По информации издания, с апреля 2021 года пассажирам всех рейсов, вылетающих из лондонского аэропорта, придется оплачивать дополнительный сбор объемом в 8,90 фунтов (примерно $12,43).

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Эта сумма будет включена в стоимость авиабилета, независимо от продолжительности рейса и класса авиаперелета.

В издании отмечают, что введение нового налога руководство аэропорта пытается компенсировать часть финансовых потерь 2020 года.

Так, в минувшем году из-за закрытия границ, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 "Хитроу" потерял 2 млрд фунтов стерлингов, а британское правительство ограничило большинство международных поездок.

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По мнению международных экспертов, примеру лондонского аэропорта могут последовать другие аэропортов Европы.

В частности, Европейская ассоциация аэропортов (ACI EUROPE) уже выступила с предупреждением о недопустимости введения новых сборов с пассажиров на фоне падения пассажиропотока в Европе 2020 году на 73%.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Хитроу" впервые потерял звание крупнейшего в Европе, уступив первенство парижскому аэропорту имени Шарля де Голля.

Согласно данным, представленным "Хитроу", в январе-сентябре он принял 18,97 млн пассажиров, а его французский конкурент — 19,27 млн

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