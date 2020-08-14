Общество 1 час назад

"Лореаль Україна" запускає програму навчання для жінок, які постраждали від насилля

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя

"Лореаль Україна" запускає програму навчання для жінок, які постраждали від насилля "Лореаль Україна" запускає програму навчання для жінок, які постраждали від насилля

L"Oréal Україна спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення розпочинають 4-ий сезон загальноосвітньої програми "Краса для всіх", орієнтованої на жінок, постраждалих від домашнього насильства.

5 серпня 2020 року L"Oréal Україна запускає навчальний процес 4-ого сезону проекту "Краса для всіх", щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно-обумовленого насильства, здобути безкоштовну освіту в сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фонду L"Oréal.

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Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

Навчальний курс в рамках Програми "Краса для всіх" викладатимуть висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренду MATRIX та мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс був спеціально розроблений для даного проекту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають навички, необхідні для початку кар"єри у салонному бізнесі.

З серпня 2020 року 30 учасниць проходитимуть навчання у 2 групах протягом 5 місяців у місті Києві. Програма передбачає 536 годин навчання. 

У грудні 2020 року учасниці приєнаються до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу. Сьогодні програму "Краса для всіх" представлено в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

"Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями в Україні 1.1 млн жінок щорічно зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства", — зазначив Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, фонду ООН у галузы народонаселення. 

В свою чергу, Марк Савчук, генеральний директор ТОВ "Лореаль Україна", розповів, що за три роки існування програми в Україні, яка розпочалась у 2017 році, 67 жінок опанували нову професію завдяки програмі "Краса для всіх".

"Більшість з них працюють у салонах краси, деякі навіть курують власним бізнесом. Це неймовірний результат! За період карантину та глобальної кризи, кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зросла майже вдвічі. Саме тому ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кілкості жінок змінювати своє життя на краще", — сказав Марк Савчук. 

ДОВІДКА

Завдяки програмі "Для жінок у науці", яка здійснюється за підтримки ЮНЕСКО, Фонд L"Oréal мотивує випускниць університетів робити кар"єру в науці, підтримує жінок-дослідниць і відзначає їх за видатні досягнення у традиційно "чоловічих" галузях науки.

За допомогою програм краси L"Oréal допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фонд проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

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