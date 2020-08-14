"Лореаль Україна" запускає програму навчання для жінок, які постраждали від насилля

L"Oréal Україна спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення розпочинають 4-ий сезон загальноосвітньої програми "Краса для всіх", орієнтованої на жінок, постраждалих від домашнього насильства.
5 серпня 2020 року L"Oréal Україна запускає навчальний процес 4-ого сезону проекту "Краса для всіх", щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно-обумовленого насильства, здобути безкоштовну освіту в сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фонду L"Oréal.
Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.
Навчальний курс в рамках Програми "Краса для всіх" викладатимуть висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренду MATRIX та мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс був спеціально розроблений для даного проекту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають навички, необхідні для початку кар"єри у салонному бізнесі.
З серпня 2020 року 30 учасниць проходитимуть навчання у 2 групах протягом 5 місяців у місті Києві. Програма передбачає 536 годин навчання.
У грудні 2020 року учасниці приєнаються до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу. Сьогодні програму "Краса для всіх" представлено в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.
"Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями в Україні 1.1 млн жінок щорічно зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства", — зазначив Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, фонду ООН у галузы народонаселення.
В свою чергу, Марк Савчук, генеральний директор ТОВ "Лореаль Україна", розповів, що за три роки існування програми в Україні, яка розпочалась у 2017 році, 67 жінок опанували нову професію завдяки програмі "Краса для всіх".
"Більшість з них працюють у салонах краси, деякі навіть курують власним бізнесом. Це неймовірний результат! За період карантину та глобальної кризи, кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зросла майже вдвічі. Саме тому ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кілкості жінок змінювати своє життя на краще", — сказав Марк Савчук.
ДОВІДКА
Завдяки програмі "Для жінок у науці", яка здійснюється за підтримки ЮНЕСКО, Фонд L"Oréal мотивує випускниць університетів робити кар"єру в науці, підтримує жінок-дослідниць і відзначає їх за видатні досягнення у традиційно "чоловічих" галузях науки.
За допомогою програм краси L"Oréal допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фонд проводить освітні програми для експертів у сфері краси.