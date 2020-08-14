"Лореаль Україна" запускає програму навчання для жінок, які постраждали від насилля

Навчальний курс в рамках Програми "Краса для всіх" викладатимуть висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренду MATRIX та мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс був спеціально розроблений для даного проекту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають навички, необхідні для початку кар"єри у салонному бізнесі.

З серпня 2020 року 30 учасниць проходитимуть навчання у 2 групах протягом 5 місяців у місті Києві. Програма передбачає 536 годин навчання.

У грудні 2020 року учасниці приєнаються до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу. Сьогодні програму "Краса для всіх" представлено в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

"Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями в Україні 1.1 млн жінок щорічно зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства", — зазначив Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, фонду ООН у галузы народонаселення.

В свою чергу, Марк Савчук, генеральний директор ТОВ "Лореаль Україна", розповів, що за три роки існування програми в Україні, яка розпочалась у 2017 році, 67 жінок опанували нову професію завдяки програмі "Краса для всіх".

"Більшість з них працюють у салонах краси, деякі навіть курують власним бізнесом. Це неймовірний результат! За період карантину та глобальної кризи, кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зросла майже вдвічі. Саме тому ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кілкості жінок змінювати своє життя на краще", — сказав Марк Савчук.