Общество 40 минут назад

Луцкого террориста Кривоша отправили в психбольницу

Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о необходимости психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого

Максим Кривош на суде по аресту. Фото: скриншот видео канала ZIK Максим Кривош на суде по аресту. Фото: скриншот видео канала ZIK
Максим Кривош на суде по аресту. Фото: скриншот видео канала ZIK

Луцкий горрайонный суд Волынской области решил поместить во Львовскую психиатрическую больницу "луцкого террориста" Максима Кривоша (Плохого), захватившего в июле автобус с пассажирами в центре города.

Как передает РБК-Украина, в начале ноября суд рассмотрел ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры о стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза обнаружила у Кривоша определенные расстройства психики.

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Однако для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это, суд решил поместить Кривоша для экспертизы в психбольницу на два месяца в условия, которые исключат его опасность для окружающих.

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Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию. 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Президент условие Кривоша выполнил.

Весь день центр Луцка был оцеплен, а с преступником велись переговоры. Вечером захватчик сам вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса вышли все заложники. Кривоша задержали и спустя два дня решили поместить под стражу без права освобождения под залог.

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