Общество 50 минут назад

Львов будет жить по новым карантинным правилам — мэр

В большинстве случаев будет запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

С 18 октября Львов переходит на новые карантинные правила. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, такое решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, нововведения будут касаться сферы образования. Так, все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается дошкольных заведений.

Запрещено будет проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

"Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест. Народные дома, кружки и секции — не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг", — написал Садовый.

Мэр также сообщил, как будут работать промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

"Могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей. Учреждения общественного питания: режим работы — до 23:00. Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у сотрудников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком. Если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом", — отметил мэр.

Садовый также добавил, что спортзалы могут посещать только вакцинированные или граждане с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы, а заполненность не должна превышать 50%.

Что касается отелей, гостиниц и хостелов, то они будут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

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