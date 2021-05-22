Экономика 1 час назад

Макрон поднял бокал за открытие летних террас во Франции под украинское "Будьмо!" (ВИДЕО)

Инцидент произошел в ​​городе Невер в центральной Франции

Во Франции открылись летние терассы ресторанов. Фото: Getty Images Во Франции открылись летние терассы ресторанов. Фото: Getty Images
Во Франции открылись летние терассы ресторанов. Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал за долгожданное открытие в стране террас ресторанов под традиционное украинское пожелание "Будьмо!".

Соответствующее видео обнародовал телеканал BFM TV.

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В частности, в пятницу, 21 мая, Макрон находился с рабочей поездкой в ​​городе Невер в центральной Франции. На террасе одного из местных ресторанов французского лидера угостили популярным алкогольным коктейлем шпритц (spritz).

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Только Макрон поднял бокал и выразил традиционное в таких случаях пожелание здоровья на французском, как из толпы послышался возглас: "Будьмо!".

В свою очередь президент Франции оглянулся и отреагировал: "За Украину!".

Напомним, с 19 мая 2021 года во Франции начался второй этап постепенного выхода из режима карантина по коронавирусу. В частности, в стране возобновили работу открытые площадки (террасы) ресторанов, баров и кафе.

В то же время основные помещения предприятий общественного питания остаются закрытыми.

Как сообщалось, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель после видеоконференции 16 апреля призвали к отводу российских войск от украинской границы.

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