Малюська намерен уйти в отставку, если об этом попросит Зеленский или Шмыгаль

Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что готов к своей отставке, однако не говорил об этом с президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Слухов бесконечное множество, и я с первого дня говорил, что я за кресло не держусь. По решению парламента я, безусловно, уйду в отставку. Но есть еще три человека, слова которых достаточны, чтобы я написал заявление и собирал вещи: это президент, премьер и жена моя", — сказал Малюська.

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По его словам, он даже будет рад этому, поскольку это позволит ему освободиться и на неделю уехать отдыхать на море с семьей.

"Со всеми названными людьми не было таких разговоров. Не, ну как... жена, безусловно, ноет, потому что два года без отпуска, говорит "уже пора!", — добавил чиновник.

Малюська подчеркнул, что пока еще может какое-то время поработать, но если президент, глава правительства или жена все же потребует его отставки, он сможет спокойно покинуть Минюст.

"Не нужно ассоциировать меня с реформой. Нет незаменимых людей. Есть команда, есть Минюст. Минюст силен — мы создали очень сильную команду, хорошую команду. Но, тем не менее, разговоров не было, просьб не было. Я пока чувствую в себе силы немножко поработать. Но как только будет желание кого-то из этих лиц — я сразу на море на недельку, а потом — работать где-то в другом месте", — заявил министр.

Отметим, что накануне в эфире того же телеканала депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал, что в сентябре в составе правительства однозначно будут кадровые изменения.

"Есть претензии у депутатского корпуса, и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. По поводу Министерства обороны, Министерства юстиции есть такие разговоры. Есть вопросы по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении, там на самом деле неоднозначная ситуация", — сказал он.

По словам нардепа, ряд министров, "возможно, считают, что их карьера уже дошла до какого-то пика", они хотят написать заявление и уйти с этих должностей самостоятельно.

"По Министерству юстиции претензии, мне кажется, есть у коллег, потому что самая большая ошибка — это отсутствие коммуникации с парламентом, поскольку мы только через Facebook можем следить, как министр юстиции то на траве лежит, то на столе и так далее", — сказал Качура, подчеркнув, что претензии к Малюське касаются результатов его работы, в частности, отсутствию системных изменений в тюрьмах и СИЗО, несмотря на ремонты в них.

Напомним также, накануне Малюська насмешливо отреагировал на подачу в Европейский суд по правам человека межгосударственной жалобы России против Украины.