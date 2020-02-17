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В мире 30 минут назад

Мальта усложняет процедуру выдачи "золотых паспортов"

Сейчас заявители должны предоставить посадочные талоны в качестве доказательства въезда или выезда с Мальты

Мальта усложняет процедуру выдачи "золотых паспортов" Мальта усложняет процедуру выдачи "золотых паспортов"
Фото: The Independent

В конце 2020 года правительство Мальты намерено ужесточить условия выдачи "золотых паспортов" в обмен на инвестиции.

Об этом заявил секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат в интервью газете The Times of Malta, передает LIGA.net.

По его словам, установленные в 2013 году минимальные требования к стоимости недвижимости или аренды нуждаются в актуализации после повышения цен на жилье и могут быть увеличены.

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Чиновник отметил, что новую программу индивидуальных инвесторов (IIP) обсуждают перед завершением действующей, запущенной в 2014 году. С тех пор было выдано более 70% от запланированной квоты в 1800 "золотых паспортов". В перечне предлагаемых изменений он также назвал создание реестра аккредитованных агентов и введение более четких правил по отзыву лицензий.

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Как подчеркнул Мускат, одним из наиболее противоречивых аспектов программы IIP всегда было положение о резидентстве, в соответствии с которым заявители должны развеять опасения по поводу скрытых мотивов покупки паспорта.

Таким доказательством может служить факт физического нахождения в стране в течение 12 месяцев до принятия клятвы о принятии гражданства. Сейчас заявители должны предоставить посадочные талоны в качестве доказательства въезда или выезда с Мальты.

Напомним, с 2014 года на Мальте иностранному инвестору и его семье предоставляется право приобрести гражданство за вложение определенной денежной суммы в развитие экономики государства по программе IIP.

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