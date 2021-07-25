Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Бердянске (ФОТО)

В Бердянске Запорожской области автобус ГАЗ, следовавший по 17-му маршруту с пассажирами, загорелся прямо на ходу.

Во время инцидента никто не пострадал, сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел около 11:00 в воскресенье, 25 июля, на проспекте Западном в районе Вечного огня.

Пока предварительные причины возгорания неизвестны.

На данный момент сотрудники бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия.

Также известно, что в Бердянске вечером 22 июля во время мощного ливня оборвались электропровода. Они упали в воду, и двух случайных прохожих убило током.

Напомним, 25 июля в Полтавской области произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибли 4 человека.

Как сообщалось, 13 человек пострадали вечером 19 июля в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Космическом жилмассиве в Запорожье.

Кроме того, утром 29 июня в поселке Жуковского в Харькове загорелся двигавшийся по маршруту маршрутный автобус I-Van. После возгорания водитель сразу остановился и высадил пассажиров, а маршрутка сгорела дотла.