Массовые беспорядки в Казахстане: 10 человек погибли, более сотни раненых

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошло массовое столкновение между дунганами и казахами.

В результате массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, за медицинской помощью обратились 137 человек, передает Deutsche Welle. Как отмечает издание, сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки людей.

Правоохранительные органы ведут досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК Казахстана.

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что в результате столкновений погибли 10 человек, об этом сообщил телеканал "Хабар 24". Ранее сообщалось о восьми погибших.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли при попустительстве сотрудников государственных органов, которые "будут наказаны".

"Провокаторы устроили кровопролитие из-за халатности чиновников. Они будут наказаны. Государство оказывает помощь пострадавшим. Мир и гармония — это наше главное достояние, никто не имеет права их нарушать!" — написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.

Президент также сообщил, что получает много обращений от граждан. "Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача — обеспечить мир и согласие в нашей стране", — отметил Токаев.

Между тем, правозащитники призывают открыто и тщательно расследовать случившееся, привлечь виновных к уголовной ответственности, а жертвам возместить материальный и моральный ущерб.

"Эти события требуют серьезного анализа со стороны всех органов власти, включая парламент РК, Совет безопасности РК, Генеральную прокуратуру РК, а также общественные структуры — Ассамблею народа Казахстана, Национальный совет доверия и другие. В созданную правительственную комиссию должны быть включены имеющие моральный авторитет общественные деятели, представители духовенства, деятели культуры", — говорится в заявлении Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.

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В документе отмечается, что случившееся имеет не просто бытовые причины, а значительно более глубокие корни.

"Нерешенность социальных проблем, безработица, социальное расслоение, отсутствие социальной справедливости, недоверие к органам власти и их неспособность оперативно и активно решать возникающие проблемы, изучать общественные настроения и предупреждать конфликты становятся питательной средой для агрессивного радикализма, насильственного экстремизма, включая откровенные провокации", — констатируется в заявлении.

В организации добавили, что на казахстанско-киргизской границе скопились несколько сот беженцев, в основном, женщин с детьми, которые, спасаясь от конфликта, переходят границу в Киргизию.

Напомним, Гонконге на антиправительственную демонстрацию 18 августа вышли более 1,7 миллиона человек.