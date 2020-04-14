Общество 8 минут назад

Мэр Днепра — церквям: "Хотите сидеть без воды и света? Мы вам все это обеспечим"

Борис Филатов пригрозил церквям в случае нарушения карантина на Пасху отменой документов на землю и любых разрешений на реконструкцию, а также отключением воды и света

Мэр Днепра — церквям: "Хотите сидеть без воды и света? Мы вам все это обеспечим" Мэр Днепра — церквям: "Хотите сидеть без воды и света? Мы вам все это обеспечим"
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: informator.news

Днепровский городской голова Борис Филатов пригрозил церквям отключить воду и электричество, если священнослужители не будут соблюдать карантин и будут продолжать проводить службы, где причащать людей одной ложкой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня здесь пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов... Все, что власть хотела вам (священникам — Delo.ua) cказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали", — написал Филатов, говоря о проведенных церквями службах в вербное воскресенье, 12 апреля. 

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Мэр Днепра заявил, что кроме штрафов от полиции и уголовных производств, священники получат "весь комплекс мероприятий от городской власти", если пойдут на нарушение карантина. 

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"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверью и перекопано дорогами? Мы вам все это обеспечим. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", — написал Филатов, добавив, что помимо этого церквям "стоит ждать отмены документов за землю и любых разрешений на реконструкцию".

Напомним, как ранее сообщалось, в вербное воскресенье, 12 апреля, несмотря на карантин, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу: на освящении присутствовало много людей, которые не соблюдали дистанцию и были без масок, а полицейские не препятствовали этому, наблюдая лишь со стороны. 

Напомним также, что, по заявлению главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служения в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина. 

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