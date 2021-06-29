Мэр Днепра назвал "обезъяной" эксперта, назвавшего его техническим кандидатом на выборах

Мэр города Днепр Борис Филатов в ответ на предположение политолога Андрея Вигиринского, что он может стать техническим кандидатом на будущих выборах президента Украины, назвал его "обезъяной" и заявил, что на выборы не собирается.

Об этом Филатов написал на своей странице в социальной сети "Facebook".

"На днях 10500 сайтов написали, что Филатов идет в президенты техническим кандидатом от Зеленского против Кличко, ссылаясь на какую-то обезьяну, которая якобы "аналитик". А до этого 5250 сайтов написали, что я хотел то захватить Мариуполь, то освободить, ссылаясь на другую обезьяну (речь об экс-начальнике штаба полка "Азов" Владиславе Соболевском — Delo.ua), которая якобы "герой войны и революции", — написал Борис Филатов.

Отметим, версию о том, что Офис президента Украины может рассматривать мэра Днепра Бориса Филатова как технического кандидата в президенты, чтобы снизить рейтинг Виталия Кличко, аналитик Вигиринский высказал в своем блоге на сайте "Лига.нет".

Также в этом блоге Вигиринский обратил внимание на то, что недавно резко снизился градус критики, который сам Борис Филатов и его давний соратник Геннадий Корбан адресовали президенту Зеленскому и его окружению, а у правоохранителей внезапно исчезли вопрос к мэру Днепра.

"В текущем году общественность не шокируют новостями о завершенных и направлены в суд уголовные производства в отношении представителей мэрии Днепра, которые должны быть логическим следствием расследования преступлений, в рамках которых, в 2019-2020 годах сотрудниками Службы безопасности Украины, чуть ли не ежемесячно обыскивали коммунальные предприятия и учреждения Днепра. В логике украинской политики это обычно свидетельствует о появлении нового, ситуативного политического альянса", — написал Виригинский.

Впоследствии этот тезис подхватили ряд интернет-изданий, на что Борис Филатов ответил, что журналисты скатываются до уровня скотов.

"Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты", — заявил мэр Днепра в своем посте на Facebook.