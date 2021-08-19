Мэр Днепра выступает против центральной власти, — эксперт

Мэр Днепра Борис Филатов своими действиями дает понять, что выступает против центральной власти. Такое мнение высказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, комментируя инициативу мэра отключить электроэнергию и воду в одном из судов Днепра, который принял не понравившееся Филатову решение.

"Пока мы играемся, кто будет заниматься определением, кто у нас олигархи, в замечательном городе Днепр целый мэр позволяет отключать канализацию в одном из судов. И при этом прямо пишет в Facebook, что суды приняли неправильное решение по отношению к городскому совету. И из-за этого он отключает канализацию в суде и ставит биотуалет", — рассказал Бондаренко в эфире "4 канала".

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По его мнению, все выглядит так, что местное самоуправление, по сути, выступает против государственной власти, потому что суды — это часть государства, это одна из ветвей власти.

"На самом деле центр должен был бы отреагировать как-то на происходящий процесс. Я понимаю, что вопрос олигархов — это очень прикольно и важно, как и другие проблемы. Но в то время, пока мы пытаемся укрепить, условно, центральную власть от влияния финансово-промышленных групп, у нас есть другие атаки на центральную власть со стороны того самого местного самоуправления", — добавил эксперт.

В то же время он отметил, если бы подобное поведение себе позволял мэр Киева Виталий Кличко, его просто бы разорвали на следующий день.

Напомним, Амур-Нижнеднепровский райсуд Днепра принял решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с политической оппозицией мэра Бориса Филатова.

После принятия этого решения в суде были выключены электроэнергия и вода.

31 июля сотрудники одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета установили около здания суда биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, что ответственной за отключение является судья Оксана Богун.

Добавим, что Борис Филатов на своей странице в Facebook фактически признал, что именно по его указанию в суде было отключено электроснабжение и вода. Он написал ироническое сообщение о том, что судьи якобы принимают неправильные решения, а власти решили не бросать их в беде без света и воды и привезли в суд биотуалеты.