Политика 20 минут назад

Мэр Львова Садовый уволит почти 200 работников горсовета

Численность работников Львовского городского совета уменьшат на 181 человека

Мэр Львова Садовый уволит почти 200 работников горсовета Мэр Львова Садовый уволит почти 200 работников горсовета
Горсовет Львова. Фото: пресс-служба мэрии

Во Львове из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и вынужденным карантином, планируют оптимизировать количество работников городского совета, сократив штат на 181 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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В частности, увольнения анонсировал мэр Львова Андрей Садовый.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли непростое решение — мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", — говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты будут сохранены, ибо они дают возможность привлечь людей к оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.

Ранее местная власть Львова приняла решение о переносе празднования дня города в связи с эпидемией коронавируса.

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Также Львовский горсовет принял решение об усиление карантинных ограничений. В частности, были закрыты все продуктовые рынки.

Напомним, в конце марта стало известно, что количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек, до 2,0-2,2 млн человек.

В начале апреля Кабинет министров Украины включил в перечень службы и объекты, которым разрешено работать во время карантина, курьеров, строителей, мусорщиков и торговцев стройматериалами.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует в мае создать 500 тысяч рабочих мест.

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