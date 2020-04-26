Мэр Львова Садовый уволит почти 200 работников горсовета

Во Львове из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и вынужденным карантином, планируют оптимизировать количество работников городского совета, сократив штат на 181 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, увольнения анонсировал мэр Львова Андрей Садовый.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли непростое решение — мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", — говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты будут сохранены, ибо они дают возможность привлечь людей к оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.

Ранее местная власть Львова приняла решение о переносе празднования дня города в связи с эпидемией коронавируса.

Также Львовский горсовет принял решение об усиление карантинных ограничений. В частности, были закрыты все продуктовые рынки.

Напомним, в конце марта стало известно, что количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек, до 2,0-2,2 млн человек.

В начале апреля Кабинет министров Украины включил в перечень службы и объекты, которым разрешено работать во время карантина, курьеров, строителей, мусорщиков и торговцев стройматериалами.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует в мае создать 500 тысяч рабочих мест.