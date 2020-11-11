Mercedes за пів ціни: що дають чиновникам НБУ за допомогу у відставці Рожкової та Сологуба

Національний банк України за останні тижні став полем битви між новим головою НБУ Кирилом Шевченком і залишками старої команди банку: Катериною Рожковою та Дмитром Сологубом, заступниками голови Нацбанку.

На боці останніх, схоже, виступає Міжнародний валютний фонд. Аби зрівняти шанси, голова НБУ використовує не тільки формальні інструменти. Зміни в деклараціях деяких співробітників НБУ показують, що допомога в "операції із зачистки" банку від представників старої команди винагороджується щедро і швидко. Правда, сумнівно з погляду законності: як з'ясувалося, ключовий фігурант "спецоперації", керівник департаменту НБУ, купив собі автомобіль Mercedes з "величезною знижкою" у людини, пов'язаної з конвертцентрами.

Передісторія: голова НБУ Кирило Шевченко готує відставку Рожкової та Сологуба

5 жовтня Рада НБУ оголосила догану Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, пославшись на порушення ними політики "єдиного голосу". Формальною причиною послугували слова Сологуба та Рожкової про те, що довіру Міжнародного валютного фонду до Національного банку доведеться відновлювати практично з нуля. Рішення про оголошення догани двом членам команди екс-голови НБУ Якова Смолія ініціював теперішній голова Кирило Шевченко.

"Для мене невід'ємною складовою успіху на будь-якій посаді є командна гра. І її частиною є комунікація. Як ви знаєте, основою взаємодії Національного банку з суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій. Ця стратегія була затверджена ще до того, як я почав працювати в Національному банку", — заявив тоді Шевченко.

Однак, постфактум з'ясувалося, що Рада НБУ не мала повноважень складати такий документ. Цей орган не має у своєму складі ні юридичного відділу, ні департаменту, який мав би право написати подібну догану. Ба більше: догана стала безпрецедентною, оскільки раніше за публічні висловлювання членів правління НБУ ще не намагалися звільнити.

Як стало відомо Delo.ua, підготовку "догани" Рожковій та Сологубу виконували троє штатних працівників Нацбанку — Владислав Бідненко, Віктор Григорчук та Олександр Вавдійчик. Всі троє діяли за вказівкою голови НБУ, Кирила Шевченка, і отримали за цю діяльність премії. Курував процес його ставленик і права рука, голова Офісу правління Національного банку Олександр Присяжнюк. А безпосереднім виконавцем призначили начальника управління претензійно-позовної роботи юрдепартаменту Віктора Григорчука, дуже зацікавленого зберегти свою посаду після зміни керівництва юридичного департаменту. Йому випала найскладніша (і в моральному, і в юридичному сенсі) частина роботи. Логічно, що і нагородою йому стала не тільки премія.

Нагороди знайшли героїв

За 2 тижні до оголошення догани (тобто, коли юридичні документи вже повинні були готуватися, а лояльність Віктора Григорчука новому керівництву вже була доведена), Григорчук купив позашляховик Mercedes-Benz GL 500 за безпрецедентно низькою ціною. Або з такою ж неймовірною для ринку знижкою. Згідно з декларацією чиновника, ця покупка вартувала йому 423 тисячі гривень, тобто приблизно 15 тисяч доларів США.

Однак, на відповідних сайтах з продажу вживаних автомобілів ринкова ціна автомобіля цієї марки 2013 року випуску стартує з мінімум $30 тисяч. Максимум же складає взагалі $75 тисяч. В результаті вивчення зазначених агрегаторів оголошень нам вдалося встановити, який саме автомобіль купив Григорчук, і навіть знайти оголошення про продаж цього автомобіля.

Як бачимо, цей конкретний автомобіль продавався за $33 300. Аналогічне оголошення з продажу цього автомобіля було і на сайті https://auto.ria.com/. Однак, воно вже видалене і залишилося тільки в кеші агрегаторів. Там ціна цього автомобіля складала узагалі $39 300.

Цей автомобіль — одна з топових версій Mercedes-Benz GL 500 2013 з салоном DESIGNO і безліччю опцій. Вартість деяких моделей Mercedes-Benz GL 500 2013 з салоном DESIGNO сягає 50-70 тисяч доларів, так що видається сумнівним, що неангажований продавець міг би продати його за 15 тисяч доларів Григорчуку, якщо раніше продавав авто за 33-39 тисяч доларів.

З якої ж тоді причини громадянин Петро Лук'яненко зробив посадовцю таку щедру знижку?

Благодійник і фігурант кримінального провадження

Людина на ім'я Лук'яненко Петро Євгенович є засновником і директором відразу кількох фірм. Зокрема, Лук'яненко Петро Євгенович числиться директором ТОВ "Техметпромбуд".

Відомо, що ТОВ "Техметпромбуд" є фігурантом кримінального провадження №42016000000002035 від 4 серпня 2016 року за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями 364 і 212 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем та ухилення від сплати податків". Згідно з матеріалами справи, ТОВ "Техметпромбуд" числиться серед компаній, які були бенефіціарами формування податкового кредиту за рахунок ризикової групи товарів від прокладок конвертаційного центру на суму в понад 500 мільйонів гривень.

"У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ​​організоване злочинне угруповання, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, спрямованих на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних / бюджетних коштів за сприяння посадових осіб ГУ ДФС у місті Києві та в Донецькій області. Так, організатори конвертаційного центру, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, укладають формальні договори купівлі-продажу фактично неіснуючих товарів і виписують відповідні податкові накладні, чим фактично формують податковий ліміт на рахунках низки підприємств Київського регіону тільки в базі ДФС, що дозволяє останнім збільшувати валові витрати і ухилятися від оподаткування ", — йдеться в судовому реєстрі.

Проте, незважаючи на таку репутацію, в 2019 році "Техметпромбуд" виграв тендер КП "Київський метрополітен" на суму 1 294 000 грн.

Чому ж Петро Лук'яненко, зазначений в декларації співробітника Національного банку України Віктора Григорчука продавцем автомобіля, був настільки щедрим, що віддав йому свій Merсedes за пів ціни? Ми запитали самого Петра Лук'яненка, зателефонувавши йому за номером, вказаним на сайті продажу автомобілів.

У відповідь на дзвінок Петро Євгенович запевнив, що продав зазначений Merсedes "міцно за 30 тисяч доларів". У відповідь на питання, чому в такому випадку Григорчук задекларував куплений у нього автомобіль за 15 тисяч доларів, продавець машини почав ухилятися від чітких формулювань.

"Це питання до кого? Я ж не вказував у декларації, задайте його (це питання) Григорчукові... Якщо він вказав за 15 в декларації, значить за 15", — відповів Петро Лук'яненко.

При цьому він став активно розхвалювати Віктора Григорчука як посадовця, кілька разів повторивши, що таких би на держслужбі побільше.

"Але якщо ви говорите про Григорчука Віктора, який працює в Національному банку, то це прекрасний хлопець, на якого треба рівнятися. Я багато читав його статей, молодець, правильна людина на правильному місці, з погляду держави. На відміну від багатьох сучасних посадовців" , — сказав Лук'яненко.

На питання про те, чи є він директором ТОВ "Техметпромбуд", він відповів: "Можливо, вам навіщо?".

Запитати, як так сталося, що продавець автомобіля продавав його за 30 з гаком тисяч доларів, а посадовець Нацбанку купив його ж лише за 15 тисяч, у самого Віктора Григорчука не вдалося — на момент виходу публікації він не відповідав на телефонні дзвінки. Однак, редакція Delo.ua готова надати йому слово з приводу цієї дивної історії.

Що ж маємо в підсумку на даний момент? Один із топ-посадовців Національного банку України купує за явно заниженою мінімум наполовину ціною автомобіль у фігуранта кримінального провадження, пов'язаного з конвертаційними центрами та ухиленням від сплати податків на сотні мільйонів гривень. Робить він це якраз перед тим, як зробити сумнівні з погляду законності дії в інтересах нового голови Нацбанку Кирила Шевченка по розробці доган Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу.

Такі практики в Національному банку — річ, про яку ми, здавалося б, давно забули. Однак ніякі реформи не є незворотними. Суттю реформ НБУ, які проводилися з 2015 року в постійному партнерстві з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інституціями, було усунення конфлікту інтересів та відсутність пірамідальних корупційних структур на рівні механізмів управління Нацбанком. Схоже, демонтаж цих структур стає основною політикою нового голови Нацбанку Кирила Шевченка.