Мэрия Днепра просит Раду выделить Южмашу 210 млн грн

Государственное предприятие Южный машиностроительный завод имени Макарова (Южмаш) просит Кабинет министров и Верховную Раду поддержать выделение ему дополнительных 210 млн грн.

Об этом говорится в совместном письме городского головы Днепра и генерального директора Южмаша Сергея Войта, сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Указано, что дополнительные деньги заводу нужны для "реализации национальных интересов государства и для развития ведущего и уникального для Украины предприятия".

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"... обращаемся к вам с просьбой поддержать законодательную инициативу предприятия и способствовать безотлагательному рассмотрению и принятию Верховной Радой закона ... по увеличению уставного фонда ГП "ПО ЮМЗ имени Макарова" на 210 млн грн", — говорится в письме.

Как отмечается, в 2019 году предприятие уже обращалось к правительству с проектом изменений в госбюджет-2019, однако инициативу сняли с рассмотрения.

При этом, чтобы преодолеть кризисную ситуацию и избежать массовых увольнений, на производстве даже сократили продолжительность рабочей недели, говорят в горсовете.

В мэрии также добавляют, что ситуация, которая сейчас сложилась в Южмаше, "угрожает выполнению заказов предприятия". В частности, в 2020 году там должны начать масштабное производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании Noosphere, заключившей с заводом ряд контрактов для американского заказчика — компании Firefly.

Как известно, Южмаш — украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения в городе Днепр. Там, в частности, изготавливают спутники и космические системы "Зенит", тракторы, троллейбусы, трамваи.

Ранее сообщалось, что госпредприятие "Южный машиностроительный завод имени Макарова" заключило соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия почти на 43 млн грн.