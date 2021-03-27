Местную власть в Украине лишат контроля над соблюдением законов о труде

В Украине местную власть лишат контроля над соблюдением трудового законодательства.

Соответствующий закон 27 марта опубликовали в издании "Голос Украины", а вступит в силу он через месяц.

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Указано, что этот документ совершенствует госнадзор за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и уменьшает финансовую нагрузку на работодателя.

В частности, закон разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль над соблюдением законодательства о труде.

Также уточняются основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создания препятствий в ее проведении.

Кроме того, выписан новый механизм применения штрафных санкций. В случае выявления у работодателя нарушения впервые госинспектор внесет предупреждение о его устранении без штрафов. При этом срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.

К тому же, определена административная ответственность должностных лиц органов госнадзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, отмененных в административном или судебном порядке.

Известно, что в начале марта 2021 года парламентарии одобрили этот закон во втором чтении.

В первом чтении Верховная Рада 8 созыва поддержала этот закон еще летом 2017 года.

Ранее в Украине официально опубликовали закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".