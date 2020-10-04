Детектив в Чернигове: мошенники зарегистрировали список кандидатов с "клоном" мэра

В Чернигове вокруг городской избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов в депутаты от партии "Ридне мисто" с поддельными документами, назревает скандал.

Так, вечером 21 сентября в областную и городскую избирательные комиссии некий Олег Скварский приносит уведомление о проведении утром 22 сентября конференции по выдвижению кандидатов в депутаты от партии "Ридне мисто", которая состоится в поселке городского типа Седнев Черниговского района. Ни член комиссии, который поехал по указанными адресу, ни представители СМИ, ни охранник указанной территории никого в назначенное время не увидели.

На следующий день ситуация повторилась. А 23 сентября тот же Скварский уведомил комиссию о проведении конференции уже в Чернигове, но 24 сентября. Как не сложно догадаться, там так же ничего не происходило.

Стоит отметить, что господин Скварский — известный в городе специалист по избирательным провокациям. Например, на выборах 2019 года он шёл против кандидата от "Слуги народа" в качестве "двойника" от ЧП "Слуга народа" и работал, как говорят, в интересах застройщика Микитася.

Так и в этот раз — он работает против действующего мэра города. Владислав Атрошенко идёт первым номером в списке своей партии "Родной дом". А "Ридне мисто" — клон против проекта мэра. Там тоже первым номером идёт некий Атрошенко — однофамилец мэра, правда, он из Запорожской области.

Все бы хорошо, но запутанная история с проведением конференции вызвала интерес у членов комиссии. Они направили официальный запрос в центральный офис партии "Ридне мисто", который находится в Полтаве. И получили ответ от лидера партии Александра Удовиченко — об организации в Черниговской области они не слышали давно. Никаких решений конференций этой организации не рассматривали и не согласовывали. Если такие поступят в избирательные комиссии — это подделка, так как центральный офис своих печатей на документах не ставил.

И вот, вечером 24 сентября в комиссии поступают документы на регистрацию партии "Ридне мисто" с явно сфальсифицированным оттиском печати центрального органа партии, при чем настолько низкого качества, что даже дилетанту очевидно его "фотошопное" происхождение. Несмотря на явные фальсификации, члены комиссии закрывают глаза на нарушения и уже вечером 25-го принимают решение о регистрации списка в городской совет.

Естественно, это решение было обжаловано в суде. В ходе рассмотрения выяснились дополнительные подробности. Так, глава партии "Ридне мисто" и руководитель ее аппарата под протокол дал показания, что печать на документах — не их. Позже экспертиза Научно-исследовательского экспертно-криминального центра при МВД подтвердила, что изображение печати на поданных в комиссию бумагах изготовлено на струйном принтере. Таким образом, налицо подделка и использование поддельных документов, печатей, что в итоге для господина Скварского, а также для непосредственного подписанта "липового" решения конференции (некой Ольги Громовой, числящейся руководителем Черниговской областной организации "Ридне мисто") вполне может стоить "до 5 лет лишения свободы" по части 3 ст.358 УК Украины, как совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд первой инстанции решение комиссии о регистрации на основании таких "документов" отменил.

Но комиссия, вместо того, чтобы исправить свою ошибку решила оспорить решение административного суда Чернигова в Шестом Апеляционном админсуде Киева. Дело под номером 620/4173/20 будет рассматриваться 5 октября. Посмотрим, как на эти обстоятельства посмотрят судьи. Но уже очевидно, что избирательным спором это дело не закончится — за фальсификацию поданных документов и за принятые на основании их решения кому-то придётся отвечать...