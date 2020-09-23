Международная журналистская сеть расследует банкротство банка "Надра"

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследует использование средств государственного рефинансирования, выделенного НБУ банку "Надра". Автором расследования является британский журналист Грехем Стек (Graham Stack), один из авторов киевского издания Kyiv Post (соавтора статьи "Взлет и падение крупнейшего банка Украины").

От имени OCCRP Грехем Стек разослал официальные запросы на комментарии Дмитрию Фирташу, руководителю DF Group Краснянскому, а также близким к Фирташу бизнесменам. Судя по тону запросов, предметом расследования OCCRP может быть связь между Фирташем и братьями Сегалями, бывшими владельцами банка "Надра".

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Ранее стало известно, что OCCRP уже расследует покупку Фирташем металлургических активов за деньги, якобы выведенные им из банка "Надра". В частности, согласно документам американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Enforcement Network, FinCEN), Дмитрий Фирташ в период с 2010 по 2014 годы использовал не менее 190 млн долларов из стабилизационных кредитов, которые Национальный Банк Украины выдал на поддержку банка "Надра", в частности на покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината.

Дмитрий Фирташ приобрел банк "Надра" в 2008 году у братьев Ильи и Вадима Сегалей.

Форензик-аудит, проведенный компанией KPMG в 2016 году, установил, что ответственность за банкротство банка "Надра" лежит на братьях Сегалях.

Банк "Надра" прекратил свою деятельность в 2015 году.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) — международный журналистский проект, объединяющий 40 некоммерческих расследовательских центров, десятки журналистов и ряд крупных региональных новостных организаций по всему миру. География проекта охватывает страны Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. OCCRP возник как журналистское объединение в 2006 году для проведения трансграничных журналистских расследований, развития и распространения высокотехнологичных методов выявления коррупции и оргпреступности в разных частях света.