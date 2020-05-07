Международный валютный фонд назначил нового главу миссии в Украине

Международный валютный фонд назначил новым главой миссии МВФ в Украине Иванну Владкову-Холлар.

Об этом заявил постоянный представитель Валютного фонда Йоста Люнгман, сообщает "РБК-Украина".

Указано, что Владкова-Холлар сменила на данном посту Рона ван Родена.

"Иванна Владкова-Холлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украине. У Владковой-Холлар большой опыт работы в экономиках, которые развиваются. Она сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая", — заявил Люнгман.

При этом он добавил, что ранее Холлар возглавляла миссии МВФ в Молдове, Северной Македонии и Азербайджане.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Международного валютного фонда Украину ждет банкротство и погружение в нищету. Также он ранее сравнивал транши МВФ с "кровью для организма".

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До этого в валютном фонде сообщили, что у них есть 2 условия для предоставления первого транша Украине — закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй будут голосовать в ближайшее время.

Однако 7 мая стало известно, что Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.