Политика 1 час назад

МИД и Минздрав готовы помочь лечащимся в Беларуси украинцам покинуть ее

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что среди таких граждан есть разыскиваемый в Украине его соратник Тарас Козак

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В связи с закрытием 26 мая авиасообщения между Украиной и Беларусью Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях. Об этом говорится в совместном заявлении двух ведомств.

"По имеющейся информации, сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще четыре украинца проходят обследование", — говорится в нем.

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Отмечается, что дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие украинским гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая их состояние здоровья. Для получения помощи им предлагают обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси (+375 25 603 1184).

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Напомним, что 13 мая после заседания Печерского райсуда Киева, избравшего депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, сам нардеп заявил, что его коллега по фракции Тарас Козак, подозреваемый по одному с ним делу и выехавший, по данным Службы безопасности Украины, в Россию, находится в Беларуси на лечении.

На следующий день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возможная экстрадиция Козака — "это вопрос к правоохранительным органам". В то же время он выразил уверенность, что Козак вернется сам, поскольку является гражданином Украины и к тому же депутатом Рады.

20 мая Печерский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака, если тот вернется в Украину.

Отметим также, что накануне МИД выпустил совместное заявление с другим ведомством — Министерством культуры и информполитики, призвав журналистов и правозащитников не посещать Беларусь.

Источник фото: Depositphotos

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