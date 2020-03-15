Происшествия 1 час назад

МИД призвало украинцев в Польше подать заявку для возвращения домой

Посольство начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за пандемии коронавируса

МИД призвало украинцев в Польше подать заявку для возвращения домой МИД призвало украинцев в Польше подать заявку для возвращения домой
Украинцы в Польше. Фото: EPA/UPG

Украинцы, находящиеся сейчас на территории Польши, могут зарегистрироваться для возвращения в Украину из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Twitter.

Указано, что украинское дипломатическое представительство начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Кратко и по делу в Telegram

В связи с этим в ведомстве просят украинцев в Польше заполнить форму заявки по этой ССЫЛКЕ.

Ранее посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что ведомство эвакуировало из страны 3 группы украинских граждан. В частности, в Украину вернули граждан, рейсы которых были отменены из-за коронавируса.

Кроме того, 14 марта правительство приняло решение об экстренной эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированными на территории Италии из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также:
Польша закрывает границы для иностранцев

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Около 10 млн медицинских масок передадут в больницы страны 16 марта — Шмыгаль (ФОТО)
Около 10 млн медицинских масок передадут в больницы страны 16 марта — Шмыгаль (ФОТО)
Украинские мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений
Украинские мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений
Власти Дании покроют 75% зарплат сотрудников частных фирм, пострадавших от коронавируса
Власти Дании покроют 75% зарплат сотрудников частных фирм, пострадавших от коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Greenpeace призывает европейцев сократить потребление мяса в пищу на 70%

  2. Украинских туристов в Египте отправили на карантин

  3. Коронавирус в Украине: на Донбассе госпитализировали 2 человека, на Буковине — еще 3

  4. Число жертв коронавируса в мире превысило 5800 человек

  5. Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной

Загрузка...