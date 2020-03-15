МИД призвало украинцев в Польше подать заявку для возвращения домой

Украинцы, находящиеся сейчас на территории Польши, могут зарегистрироваться для возвращения в Украину из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Twitter.

Указано, что украинское дипломатическое представительство начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

В связи с этим в ведомстве просят украинцев в Польше заполнить форму заявки по этой ССЫЛКЕ.

Ранее посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что ведомство эвакуировало из страны 3 группы украинских граждан. В частности, в Украину вернули граждан, рейсы которых были отменены из-за коронавируса.

Кроме того, 14 марта правительство приняло решение об экстренной эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированными на территории Италии из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

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Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.