МИД Украины не собирается отправлять своего посла в Россию

Украина не планирует назначать посла в Российскую Федерацию в ближайшее время.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел в ответ на заявление главы российского МИДа о возможности возвращения посла Украины в Москву, сообщают "Українські новини".

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Перед этим МИД сообщал, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их в настоящее время нет, однако не уточнил в какие из них именно.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет не против возвращения посла Украины, который был отозван из Москвы.

По словам министра, РФ также может рассмотреть возможность отправки своего посла на Украину.

"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипломатические отношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", — сказал Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном 10 февраля.

Напомним, Украина отозвала своего посла из России в 2014 году после аннексии Крыма. При этом, в пресс-службе дипмиссии тогда заявляли, что Посольство Украины в России работает в штатном режиме, глава диппредставительства Владимир Ельченко находится в Москве.

РФ отозвала своего дипломатического представителя в 2016 году.