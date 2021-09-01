МИД Украины откроет представительство в Харькове: обещает поддерживать бизнес

Кабинет министров на заседании 1 сентября одобрил распоряжение о создании представительства Министерства иностранных дел Украины в Харькове. Об этом говорится в сообщении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины работает для людей. Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными", — отметил министр Дмитрий Кулеба.

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Чиновник отметил, что отныне жителям северо-восточных областей не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль: всю консульскую и правовую помощь можно будет получить в Харькове.

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По его словам, важным направлением работы представительства МИД в Харькове станет поддержка местного бизнеса, в частности в выходе на внешние рынки, и привлечение в регион новых иностранных инвестиций.

"Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта, а также помогать местным властям в реализации курса Украины на членство в ЕС и НАТО, переговорах с партнерами, развитии культурных и туристических связей", — отметил глава ведомства.