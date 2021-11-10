Политика 1 час назад

МИД Украины отреагировал на слова министра Беларуси о Крыме, как о российской территории

Макей назвал полуостров "российской территорией"

Ласточкино гнездо. Фото: pixabay.com Ласточкино гнездо. Фото: pixabay.com
Ласточкино гнездо. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины заявило о непоправимых последствиях в случае признания Беларусью украинского Крыма территорией России. Об этом сообщает УНИАН.

Причиной такой реакции стала информация российского агентства "РИА Новости" о том, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал оккупированный Крым "российской территорией".

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"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси. Исходим из того, что официально, как и раньше, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ее международно признанных границах", — заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, признание Беларусью временно оккупированного Крыма территорией Российской Федерации приведет к непоправимым последствиям для отношений между странами.

"Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", — подчеркнул Николенко.

Ранее сообщалось, что СНБО введет санкции против тех, кто открыл консульство Никарагуа в оккупированном Крыму.

Напомним, на границе Беларуси с Украиной нарастает напряжение из-за скопления мигрантов.

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