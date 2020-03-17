Минфин одолжил на внутреннем рынке более $70 млн

Министерство финансов по итогам аукциона для финансирования государственного бюджета привлекло 71,6 млн долларов (1,9 млрд грн) по средневзвешенной ставке доходности — 3,5%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Минфин на аукционе 17 марта 2020 года предложил инвесторам номинированные в иностранной валюте (доллары США) государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.

"После короткого перерыва, по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами, Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования государственного бюджета. Мы предоставили возможность банкам и их клиентам разместить свою свободную валютную ликвидность в надежный и прибыльный инструмент", — объяснили свое решение в ведомстве.

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Ранее в Минфине обещали, что в целях снижения валютных рисков намерены до 2024 года перейти к выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных исключительно в гривне.