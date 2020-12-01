Минфин планирует ввести в Украине электронный аудит налогоплательщиков

Министерство финансов Украины подготовило концепцию внедрения электронного аудита (е-аудита) налогоплательщиков.

Как сообщает пресс-служба Минфина, внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

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Целью концепции внедрения е-аудита, по информации министерства, является переход к качественно новому уровню осуществления контрольно-проверочной работы.

По данным Минфина, механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР.

В ведомстве отмечают, что этот файл прост в использовании и предназначен для налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

"Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок", — говорится в сообщении.

В Министерстве финансов добавили, что такой аудит намерены внедрять с 2023 года, а в полной мере новый вид проверок заработает уже в 2027 году.

Как сообщалось ранее, Государственная налоговая служба (ГНС) намерена запустить "налоговый бот" Тaxsevicebot.

Ранее глава ГНС Алексей Любченко выступил за то, чтобы украинские заробитчане за границей платили налоги в украинский бюджет.

Напомним также, что в сентябре представители бизнеса выступили против повышения налогов в период кризиса.