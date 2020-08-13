Минфин пополнил госбюджет за счет ОВГЗ на 10 млрд грн

По результатам аукциона, состоявшегося на бирже ПФТС 11 августа, в государственный бюджет поступит более 10 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба биржи, эта цифра сопоставима с уровнем привлечений (10 — 11 млрд грн) за предыдущие три недели.

По данным ПФТС, в этот раз снова больше всего поступлений принесли бюджету валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что было довольно ожидаемым.

Аналитики отмечают, что размещение Министерством финансов ценных бумаг на этой неделе немного отличалось от предыдущих, так как почти после годичного перерыва Минфин предложил 1,5-годичные инструменты в долларах США.

Ранее в этом году максимальный срок обращения валютных ОВГЗ лишь дважды превышал срок в один год, достигнув 14 месяцев. Однако с увеличением срока обращения ставки особо не изменились.

В частности, срок вырос почти вдвое по сравнению с аукционом две недели назад, но ставки, как отсечение, так и средневзвешенная, выросли всего на 10 базовых пунктов до 3,6%.

Биржевики отмечают, что по гривневым инструментам не произошло никаких изменений по ставкам, хотя эмитенту и пришлось отклонить часть спроса. Так, по 4-месячному выпуску Министерство финансов отклонило спрос на 1 млрд грн по ставке 7,82%, что на 82 базовых пунктов выше аукциона, состоявшегося две недели назад.

По 2,5-летним ОВГЗ был отклонен почти весь спрос, чтобы не повышать ставку до уровня 12,5%.

Поэтому, если 4-месячные облигации желали приобрести на 6 млрд грн по номиналу, а было размещено только 5 млрд, то из 109 млн грн спроса на ОВГЗ с погашением в 2023 году Минфин удовлетворил только две заявки на 2,7 млн ​​грн.

В результате, несмотря на довольно ограниченный спрос, Министерство финансов постепенно продолжает рефинансировать июльские и августовские выплаты.

"Однако при этом вынуждено накапливать немалую нагрузку на декабрь этого года, вероятно, рассчитывая на новую волну нерезидентов при несколько более слабом курсе гривни. Но в настоящее время эти поступления являются достаточно важными, чтобы не использовать средства с доходов бюджета, которые могут иметь более насущное назначение", — сообщают аналитики ПФТС.

Напомним, в начале мая Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила американской компании Freedom Holding Corporation приобрести долю акций "Украинской биржи".

Freedom Holding Corporation является материнской компанией "Фридом Финанс Украина", профессионального участника рынка ценных бумаг Украины.