Общество 1 час назад

Министр юстиции хочет выпускать на свободу пожизненно осужденных

Глава Минюста считает, что эти люди могут быть полезны для общества

Министр юстиции хочет выпускать на свободу пожизненно осужденных Министр юстиции хочет выпускать на свободу пожизненно осужденных
Фото: ATO.today

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению "самой интеллигентной и самой интересной категорией осужденных".

По словам чиновника, он готов был бы взять таких людей на работу.

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"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый. У кого-то в банде (состоял), кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", — написал Малюська.

Чиновник отметил, что с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует, подчеркнул министр.

Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание, – добавил глава Минюста.

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Напомним, Министерство юстиции Украины из-за недостаточного финансирования планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся деньги создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в тюрьмах.

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