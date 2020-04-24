Министр юстиции хочет выпускать на свободу пожизненно осужденных

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению "самой интеллигентной и самой интересной категорией осужденных".

По словам чиновника, он готов был бы взять таких людей на работу.

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый. У кого-то в банде (состоял), кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", — написал Малюська.

Чиновник отметил, что с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует, подчеркнул министр.

Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание, – добавил глава Минюста.

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Напомним, Министерство юстиции Украины из-за недостаточного финансирования планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся деньги создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в тюрьмах.