Министр Криклий сорвал возвращение украинцев, которые потеряли работу и застряли в ОАЭ

Более 300 украинцев, в основном строителей, которые потеряли работу в ОАЭ, застряли в этой стране и не могут вернуться домой. Украинцы сами нашли самолеты, оплатили рейсы, договорились об обсервации в Украине, но в последний момент Министерство инфраструктуры во главе с Владиславом Криклием сорвало их вылет. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Леонид Емец.

"То, что происходит, неприемлемо с любой точки зрения: с юридической, человеческой морали, здравого смысла. Министерство инфраструктуры отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться в Украину более 300 наших граждан", — рассказал он.

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Один рейс FlyDubai должен был вылететь из Дубая 25 апреля, еще один AirArabia должен был вылететь из Шарджи 28 апреля.

По информации Емца, все эти люди через украинское посольство нашли самолеты, полностью оплатили рейс в одну сторону и подписали согласие на добровольную обсервацию. Они также проплатили проживание в санатории Жовтень под Конча-Заспой и договорились о сопровождении полиции к месту обсервации.

"Все эти люди не могут из Дубая и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь — самолетом. И единственное, что их не пускает домой, это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет. Причем FlyDubai такое разрешение сначала дали, а потом в день вылета! — забрали. С AirArabia та же история, тянули до последнего", — отметил бывший нардеп.

Никакого объяснения от министерства официально никому не предоставлено. Неофициально ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний, рассказал Емец.

Он также напомнил о ст.33 Конституции Украины, где сказано: "Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину".

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что министр инфраструктуры Криклий построил коррупционную схему в порту "Южный".