Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, подал в отставку. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Причиной подачи заявления об увольнении стало решение, которое принято на заседании Кабинета министров в среду, 10 ноября.

"Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности", — написал Ткаченко.

Он утверждает, что Кабмин уже неоднократно принимал решения, с которыми министр не мог согласиться.

"Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней — не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы".

Ткаченко считает, что на посту министра культуры выполнил около 50% из запланированного.

"Отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку", — написал он.

Напомним, информация о возможной отставке Ткаченко появилась в СМИ за день до того, как министр написал заявление на увольнение.

Ранее Ткаченко опроверг обвинения в коррупции, сделанные в его адрес Саакашвили.