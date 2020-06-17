Минюст назначил нотариуса с неоднозначной репутацией контролировать регистраторов — СМИ

В Министерстве юстиции Украины членом Коллегии по контролю нотариусов и государственных регистраторов стал нотариус Дмитрий Кирилюк, против которого Государственное бюро расследований открыло уголовное произвводство за незаконную нотариальную деятельность.
Об этом сообщила юрист и общественный деятель Сергей Лысенко, передает "Украина криминальная".
Так, по словам юриста, Денис Малюська, министр из команды президента Украины Владимира Зеленского, ранее декларировал намерение бороться со старой "коррумпированной" комиссией, и вместо нее создал свою Коллегию, целью которой является борьба с рейдерством в Украине. Однако, кадры, которые в нее вошли, вызывают вопросы в профессиональных кругах, отмечает Лысенко.
"Так называемый офис по противодействию рейдерству сам состоит из лиц, известных как "черные" нотариусы. Известный нотариус Дмитрий Кирилюк, который, находясь за рубежом, дистанционно в Украине совершал сотни нотариальных действий, по факту чего ГБР зарегистрировало уголовное производство, сейчас осуществляет деятельность по контролю за другими нотариусами и регистраторами, читает лекции и учит нотариальное сообщество, передает им свой опыт", — говорит Сергей Лысенко.
Сообщается, что ранее в сеть попали фото выдержки из проверки Дмитрия Кирилюка за период 2010 — 2013 годов. Документы свидетельствуют, что Министерством юстиции были установлены и зафиксированы факты пребывания нотариуса за рубежом и одновременного дистанционного совершения в Украине сотен нотариальных действий.
Однако, за эти действия Дмитрий Кирилюк получил не наказание, а наоборот — должность в Минюсте, и стал членом Коллегии, которая осуществляет контроль за другими нотариусами и государственными регистраторами.
Как утверждает Лысенко, Дмитрий Кирилюк возглавил департамент нотариата и государственной регистрации по протекции замминистра по вопросам госрегистрации Ольги Онищук. Юрист убежден, что в министерстве не могут этого не знать, но не посчитали нужным прокомментировать обнародованную информацию. В СМИ не исключают, что это может быть умышленными шагами министра по подрыву авторитета президента Владимира Зеленского и его команды.
К тому же после назначения Ольги Онищук замминистра по вопросам госрегистрации, ее место в нотариальной палате заняла супруга Дмитрия Кирилюка — Елена, что может свидетельствовать о конфликте интересов, говорится в публикации.