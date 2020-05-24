Политика и экономика 1 час назад

Минюст обнародовал ТОП-5 крупнейших должников по выплате зарплаты

Возглавляет список должников ОАО "Сумское НПО", которое задолжало работникам 143,1 млн грн

Фото: Апостроф Фото: Апостроф
Фото: Апостроф

В органах Государственной исполнительной службы находится 22,9 тысяч исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 879,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации Минюста, возглавляет список должников ОАО "Сумское НПО", которое задолжало 3 181 работнику 143,1 млн грн. Продажа имущества предприятия для погашения задолженности назначен на июнь 2020 года.

Второе место рейтинга занимает ОАО "Футбольный клуб "Металлист"" (Харьковская область). ФК находится в процедуре банкротства с 2017 года. По состоянию на 18 мая, задолженность перед 34 работниками составляет 117,4 млн грн.

На третьем месте рейтинга Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, 2 тысячи 739 работника которого должны получить 74,3 млн грн.

Читайте также:
Зеленский поручил погасить долги по зарплате перед медиками

Предприятие, входящее в Концерн "Укроборонпром", находится в процедуре банкротства с 2015 года.

Четвертое место занимает ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская область) с долгом 26,8 млн грн в пользу 820 работников. Реализация имущества предприятия уже началась.

Пятое место занял ЗАО "Азовобщемаш" (Донецкая область) с долгом 25,5 млн грн в пользу 681 работника. С 2016 года предприятие находится в процедуре банкротства.

Напомним, в начале марта вмешательства президента Владимира Зеленского шахтерам государственных предприятий было перечислено 653 млн грн для погашения долгов по зарплате.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ разработал методику оценки облигаций предприятий с госгарантией
НБУ разработал методику оценки облигаций предприятий с госгарантией
НБУ упростил получение денег в кассах торговых предприятий
НБУ упростил получение денег в кассах торговых предприятий
В украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями (ФОТО)
В украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые назвали дату, когда может завершиться пандемия коронавируса в мире

  3. Кому выгоден коронавирус: за время пандемии богатейшие люди стали богаче еще на $255 млрд

  4. Под Киевом застрелили экс-бойца батальона "Айдар" (ФОТО)

  5. Стоп реванш: на Майдан вышли противники мирных инициатив Зеленского (ВИДЕО)

Загрузка...