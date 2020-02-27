Минюст подал в суд на 48 "партий"

В Министерстве юстиции подали иски в суд на 48 псевдополитических сил, которые существуют только на бумаге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Всего в Украине таких партий — 300. А накануне выборов они превращаются в ценный товар — пачку бумажек, которая стоит, как двухкомнатная квартира", — отмечается в сообщении.

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Ранее Минюст пообещал через суд добиться ликвидации 48 партий, которые не ведут политической деятельности.

Среди таких партий — Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и другие.

Отметим, что украинское законодательство требует от партий, желающих участвовать в выборах, существовать не менее 1 года до их проведения. Поскольку политические проекты часто рождаются перед самыми выборами, то в Украине сложилась система, когда партию со стажем фактически покупают, оформляя это, как перевыборы руководства и смену названия организации. За десятилетия уже сложился целый теневой рынок партий, которые даже "заготавливают" заранее, чтобы продать под выборы заинтересованным сторонам.

Накануне в Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения им требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" и своего устава.