Минобороны Украины планирует приобрести партию беспилотников Bayraktar, — Резников

В 2022 году Министерство обороны приобретет у Турции партию БПЛА Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины", — заявил министр обороны Алексей Резников во время визита в район проведения операции Объединенных сил.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские военнослужащие готовы к применению Bayraktar в случае провокаций со стороны оккупантов.

"Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы", — сказал главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что на запорожское предприятие поступил заказ на двигатели для беспилотников Bayraktar.

Напомним, в Украине запланирована постройка заводов по производству БПЛА.