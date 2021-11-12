Политика 20 минут назад

Минобороны Украины планирует приобрести партию беспилотников Bayraktar, — Резников

ВСУ готовы к применению Bayraktar

Резников и Залужный. Фото: пресс-служба Минобороны Резников и Залужный. Фото: пресс-служба Минобороны
Резников и Залужный. Фото: пресс-служба Минобороны

В 2022 году Министерство обороны приобретет у Турции партию БПЛА Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины", — заявил министр обороны Алексей Резников во время визита в район проведения операции Объединенных сил.

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По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские военнослужащие готовы к применению Bayraktar в случае провокаций со стороны оккупантов.

"Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы", —  сказал главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что на запорожское предприятие поступил заказ на двигатели для беспилотников Bayraktar.

Напомним, в Украине запланирована постройка заводов по производству БПЛА.

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