Минсоцполитики хочет передать на выплату пенсий 15 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19

Министерство социальной политики Украины оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Соответствующий проект постановления значится в повестке правительственного заседания в среду.

Согласно расчетам на основе обновленных показателей макропрогноза, в целом поступления от ЕСВ в этом году составят 290,3 млрд грн, что на 17,7 млрд грн ниже ожидаемого к началу года показателя.

Таким образом, Пенсионный фонд, доходы которого почти на 90% зависят от ЕСВ, рискует недополучить 15,2 млрд грн, говорится в пояснительной записке.

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Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №591-IX.

Напомним, Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 грн, а до 2023 года — на 1200 грн.

30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.