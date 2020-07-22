Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, 22 июля, на фоне публикации данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:23 по Киеву составляет $43,99 за баррель, что на $0,33 (0,74%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,04 (2,4%), до $44,32 за баррель.

В свою очередь фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,37 (0,88%) — до $41,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1, до $41,92 за баррель.

При этом августовский контракт WTI истек с закрытием торгов во вторник, составив $41,96 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов — почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тысяч баррелей.

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"Это привлекает нежелательное внимание к сохраняющейся проблеме большого количества запасов в мире и может ограничить рост цен на нефть в краткосрочной перспективе", — пояснил главный стратег по глобальным рынкам AxiCorp Стивен Иннес.

Ожидается, что Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 16:30 по Киеву.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 280 тысяч баррелей.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron Corp. достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за $5 млрд.