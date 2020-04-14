Мировые цены на золото подскочили до 8-летнего максимума

Сегодня, 14 апреля, цена на золото растет, достигнув максимума с 2012 года, на фоне сохраняющихся опасений влияния коронавируса на экономику, сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на Comex подорожали на 1,3% до 1785 долларов за унцию, достигнув самого высокого уровня с октября 2012 года, и торговались на уровне 1768,70 доллара в 7:27 утра в Лондоне.

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В то же время, спотовое золото подешевело почти на $60 по цене $1 712,63 за унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,15%, до 16,02 доллара за унцию.

"Золото, торгуемое на Comex в Нью-Йорке, выросло в этом году на 16%, что на 10% ниже рекордного уровня, установленного в 2011 году. Банки, включая UBS Group AG, повысили целевые цены на металл, упрощая тем самым монетарную политику. Поскольку на этой неделе наступает серьезный сезон заработка, инвесторы будут стремиться получить лучшее представление о том, насколько серьезным был удар по прибыли и как сложится этот квартал", — отмечает агентство.

По данным Прайм, трейдеры оценивают ситуацию с распространением коронавируса по всему миру, в результате чего золото получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива.

Инвесторы ожидают экономический спад в связи с масштабными ограничительными мерами, принятыми по всему миру в связи с новым коронавирусом, в результате чего золото получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива. Также они пытаются оценить действенность монетарной реакции финансовых регуляторов в ответ на эти риски.

В частности, Федеральная резервная система (ФРС) США приняла пакет мер в $2,3 трлн, а Еврогруппа также сообщила о принятии пакета мер размером 500 млрд евро для стабилизации экономики на фоне пандемии коронавируса.

В то же время Международный валютный фонд утвердил программу на $500 млн для помощи наиболее бедным странам.

"Золото как более надежный актив растет в цене, поскольку валюты обесцениваются в результате масштабных мер стимулирования экономики", — сказал агентству Reuters представитель Phillip Futures Автар Санду.

В свою очередь, основатель и главный исполнительный директор HG Research Ханс Гетти заявил, что ФРС расширяет свой баланс, и все остальные центральные банки в мире делают то же самое.

"То, что вы видите — это масштабное обесценивание валюты в долгосрочной перспективе. Это главная причина, почему золото выше, и я думаю, что в течение следующих нескольких недель или месяцев мы, вероятно, повторно будем наблюдать максимум, который мы видели в 2011 году", — отметил Гетти.

Напомним, 23 марта стоимость золота продемонстрировала самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений с 1984 года.