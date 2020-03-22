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МОК рассматривает варианты переноса Олимпийских игр из-за коронавируса

Прорабатываются сценарии с переносом Олимпиады, в том числе, на 1-2 года

МОК рассматривает варианты переноса Олимпийских игр из-за коронавируса МОК рассматривает варианты переноса Олимпийских игр из-за коронавируса
Олимпийские игры-2020 должны пройти в Токио. Фото: twitter.com

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио начал прорабатывать альтернативные варианты проведения соревнований.

Об этом со ссылкой на два источника, осведомленные о таких обсуждениях, сообщает Reuters.

"Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр", — заявил один из собеседников агентства, близкий к оргкомитету соревнований.

Он добавил, что новые возможные даты проведения Олимпиады пока не определены.

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На сколько могут быть отложены игры, неизвестно: прорабатываются сценарии с переносом, в том числе, на 1-2 года, сказал второй источник агентства.

Ранее олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой перенести Игры-2020 из-за пандемии COVID-19. Такую же просьбу высказала Федерация легкой атлетики США.

До этого в МОК заявили о намерении провести летнюю Олимпиаду в изначально установленные сроки. При этом губернатор Токио Юрико Коикэ исключила вариант, при котором состязания будут проходить без зрителей на трибунах.

Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Там разыграют 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Напомним, вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По состоянию на 22 марта, общее число заболевших во всем мире превысило 266 тысяч, умерли более 11 тысяч человек.

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