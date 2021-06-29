Политика 40 минут назад

"Молодежь — это наше настоящее, а не наше будущее", — Артур Палатный

Председатель исполкома "УДАР Виталия Кличко" отметил, что государственная молодежная политика является вопросом национальной безопасности, ведь массовый выезд молодежи ставит под угрозу потенциал страны

"Молодежь — это наше настоящее, а не наше будущее", — Артур Палатный "Молодежь — это наше настоящее, а не наше будущее", — Артур Палатный

Государственные программы для молодежи должны давать результат через год-два, а не в отдаленном будущем, ведь молодежь не готова долго ждать изменений и уедет за границу.

Об этом председатель исполкома "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный заявил в интервью "Украинским новостям".

"Молодежь нуждается в "будущем" уже и сейчас. Это другое поколение, которое живет в открытом мире. Оно не готово ждать 5-10-15 лет, как это было с их родителями. Государственные программы должны, прежде всего, ориентироваться на настоящее и давать результат через год-два. Вообще я считаю, что месседж "молодежь — это наше будущее" абсолютно неверен. Молодежь — это наше настоящее. И надо обеспечить возможность получить ей качественное образование, приобрести жилье, получить поддержку инновационных стартапов уже сегодня", — заявил Палатный

Председатель исполкома "УДАР Виталия Кличко" отметил, что государственная молодежная политика является вопросом национальной безопасности, ведь массовый выезд молодежи ставит под угрозу потенциал страны.

"Проблема молодежи — это проблема национальной безопасности. Ведь массовый выезд молодых людей из страны ставит под угрозу интеллектуальный, демографический потенциал страны и перспективу ее развития в целом", — пояснил Палатный.

Он отметил, что партия "УДАР Виталия Кличко" работает над привлечением нового поколения к управлению страной.

"Партия "УДАР" — это молодая партия и мы всегда уделяли молодежи особое внимание. Я уверен, что сегодняшняя украинская молодежь уже через несколько лет возьмет на себя ответственность за страну и будет принимать важные решения, от которых зависит ее судьба. Убежден, это даст свои результаты. Новое поколение, выросшее без советских стереотипов, сделает Украину сильной, успешной и развитой страной, где не будет места коррупции, бюрократии и равнодушия. Главное — уделять достаточное внимание молодежной политике, прислушиваться к голосу молодежи и давать им все необходимые инструменты для изменений", — резюмировал Палатный.

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