Можливості і тонкощі вибору підходящого криптообмінника

Як не дивно, багато хто плутає такі два поняття, як криптообмінник і криптобіржа. Пов'язано це зі схожістю механізму дії перерахованих сервісів. В обох випадках крипта купується, продається або виводиться на карту або гаманець. Основна різниця криється лише в швидкості виконуваних операцій. В обміннику вони зазвичай проводяться відповідно до експрес-курсу, в торгах при цьому брати участь не потрібно, так само як і витрачати гроші та час на тривалу реєстрацію.

Як функціонує обмінник криптовалюти

В першу чергу варто відзначити, що курси активів в криптообміннику складаються в режимі онлайн, і в основі їх лежать всі середні значення, які прийняті на глобальних біржах.

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Щоб обміняти криптовалюту на подібному сервісі, клієнту достатньо вибрати цифровий актив, який його цікавить, і відповідну пару. В автоматичному режимі система розрахує курс обміну, аналогічним чином заявка оформлюється до кінця. Статус її завжди можна перевірити в особистому кабінеті при виникненні будь-яких проблем, досить зв'язатися з саппортом, як правило, в цьому випадку все вирішується дуже швидко. Що стосується комісії, то її оплата покладається на клієнта, проте система спочатку демонструє ту суму, яка буде списана або нарахована на рахунок, ще при внесенні цифр у форму для транзакції.

Основні переваги і недоліки використання обмінного сервісу для криптовалют

В якості головних аргументів на користь криптообмінників, діяльність яких більш детально описана на https://cryptex.net/blog/, можна привести:

можливість отримати криптовалюту безпосередньо на гаманець, оскільки, на відміну від бірж, обмінники не зберігають її на своїх адресах;

на користь безпеки свідчить також той факт, що всі акаунти користувачів з персональними даними закриті від пошукових систем, а діяльність платформи підкріплюється сертифікатом безпеки, для транзакції ж виділяється захищений сервер;

відсутність необхідності підтверджувати особистість, як це відбувається на більшості бірж, досить просто виконати звичайну верифікацію, використовуючи для цієї мети мобільний телефон або e-mail — таким чином користувач підтверджує приналежність гаманця.

Особливості вибору надійного сервісу криптообміну