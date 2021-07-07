"Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, подчиняется мэру Филатову — СМИ

Одним из главных заданий КП "Муниципальная варта" является защита и обеспечение прав местных жителей в сфере благоустройства и общественного порядка. Любой контроль обязан проходить согласно букве закона.

Однако, как сообщает ряд отечественных СМИ, "Муниципальная варта" города Днепра выходит за рамки дозволенного.

Как сообщает издание Comments, по информации днепровского ресурса "056.ua, на днях бойцы "Варты" избили журналистов местных телеканалов, уничтожив их технику.





История "Муниципальной варты" Днепра состоит из многих скандалов, связанных с применением физической силы. Достаточно вспомнить избиение активистов во время сессий горсовета, когда муниципалы в буквальном смысле пинали людей ногами, били активистов в стенах мэрии.



Как сообщало издание "Громадський контроль", руководителем "Муниципальной варты" в Днепре в свое время был командир днепровского "Беркута" Андрей Ткаченко, который якобы был связан с бесчинствами на Евромайдане в Киеве. Это вызвало возмущение горожан, и его в конце концов убрали.

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Однако, согласно информации местного ресурса D1, Ткаченко мог остаться "смотрящим" в этой структуре. Такие выводы представители медиа делают, потому что во время избиения журналистов 2 июля экс-руководителя КП заметили неподалеку бойцов "Муниципальной варты".

Кроме того, как пишут "Комментарии", "некоторые жители Днепра отмечают тот факт, что, вероятно, в действиях "Муниципальной варты" может быть заинтересован мэр Борис Филатов".

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Все потому, что представители этого КП уже не единожды засветились в громких скандалах, но наказания так и не последовало. В первую очередь, речь идет о сносе киосков в различных концах Днепра несколько лет назад. "Информатор" писал, что в результате одной из стычек с бойцами "Варты" несколько предпринимателей, защищавших свое имущество, получили значительные увечья. Некоторые жаловались не только на ушибы, но и на сломанные ребра. Горожанам все это подавалось под видом борьбы со стихийной торговлей и засильем киосков в городе.

К слову, уже упомянутое избиение журналистов тесно связано с запланированным сносом билбордов, которое сейчас происходит в Днепре. Интересно, что многие из этих рекламных конструкций использовались не один год, в том числе и самым Филатовым во время выборной кампании. Теперь же эти билборды признаны якобы незаконными и должны быть убраны.