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Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год

Все билеты, купленные на AW2020, останутся в силе, а при желании их можно будет вернуть и получить обратно деньги

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год
Фестиваль Atlas Weekend. Фото: пресс-служба феста

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend объявили о переносе мероприятия на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба феста.

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Указано, что причиной переноса стала пандемия коронавируса, которая продолжается в мире и Украине.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесено на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", — говорится в сообщении.

Вместе с тем организаторы объявили даты Atlas Weekend 2021. В следующем году фест состоится в течение 6-11 июля.

Также организаторы обещают максимальное сохранение уже объявленного лайн-апа и еще немало новых анонсов, в том числе и хедлайнеров.

Все билеты, купленные на AW2020, останутся в силе. При желании их можно будет вернуть и получить обратно деньги.

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Напомним, музыкальный фестиваль Atlas Weekend в 2020 году был запланирован на 7-12 июля и организаторы уже успели анонсировать 4 хедлайнеров Main Stage, которыми стали Twenty One Pilots, A $ AP Rocky, Dimitri Vegas & Like Mike, Placebo и более 40 артистов, фестиваля, среди которых alt-J, Two Door Cinema Club, Within Temptation, Anthrax, YUNGBLUD, Of Monsters and Men, Guano Apes, Alice Merton, Metronomy, Tom Walker, ДахаБраха, Антитела, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Alyona Alyona и другие.

Ранее "Мистецький арсенал" решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на более поздние даты в конце августа 2020 года в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения коровируса COVID-19.

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