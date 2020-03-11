МВД запустило сайт для быстрой проверки нарушений на дорогах

Министерство внутренних дел Украины запустило специальный сайт (работает по адресу https://bdr.mvs.gov.ua), с помощью которого каждый может быстро и легко проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Об этом со ссылкой на информацию МВД сообщает itc.ua.

Указано, что в соответствующую форму поиска на сайте нужно указать либо номер транспортного средства, либо водительского удостоверения, либо реквизиты самого события.

Известно, что сайт подключен к базе данных МВД, так что при необходимости можно узнать конкретную дату и точное время регистрации штрафа, а также его размер. То есть, сайт дает возможность водителям самостоятельно проверить статус соответствующих событий и позволяет заблаговременно узнать об инциденте. Возможность эта определенно лишней не будет после того, как заработает система видеофиксации нарушений ПДД.

Как отмечается, министр внутренних дел Арсен Аваков сейчас проводит последние тесты перед долгожданным запуском автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах. Система, которая ознаменует возвращение так называемых писем счастья (заказных писем с протоколами и штрафами за нарушения ПДД), заработает со дня на день.

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Предполагается, что первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем будет запущена полная процедура штрафов и наказаний с увеличением количества камер по всей стране. На первых порах система автоматической видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима, затем правила проезда перекрестков, затем соблюдение полос движения, парковки и прочее.

Ранее МВД показывало, как устроен киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД. При этом власти Киева намерены создать собственную современную систему видеофиксации нарушений ПДД совместно с частным партнером за сумму порядка $24 млн.