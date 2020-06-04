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Валюта 20 минут назад

МВФ может одобрить новый транш для Украины 9 июня

В этот день пройдет заседание совета директоров МВФ

МВФ. Фото: Shutterstock МВФ. Фото: Shutterstock
МВФ. Фото: Shutterstock

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.

Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

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По его словам, на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Как известно, Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета одобрит новую кредитную программу на $5 млрд, а на следующий день будет выплачен первый транш.

Предполагается, что первый транш Международного валютного фонда в 2020 году составит $1,9 млрд, второй — $1,6 млрд, третий состоится в 2021 году — $1,5 млрд.

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Напомним, 7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) — 1,5 года, EFF (предварительные условия) — 3 года.

При этом объем кредитования якобы не изменится.

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