МВФ начал распределять спецправа заимствования на $650 млрд, Украина получит $2,7 млрд

Страны-члены Международного валютного фонда в понедельник, 23 августа 2021 года, начинают получать свои доли новых специальных прав заимствований (СПЗ), которые составляют около $650 млрд.

Украина пропорционально своей квоте в МВФ получит более $2,7 млрд, следует из официального пресс-релиза директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.

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"Самое большое в истории выделение специальных прав заимствования (СПЗ) — около $650 млрд — вступает в силу сегодня. Выделение является значительным толчком для мира и, если его разумно использовать, является уникальной возможностью преодолеть этот беспрецедентный кризис", — заявила Георгиева.

По ее словам, выделение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы — "дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга".

"Страны могут использовать пространство, предусмотренное выделением СПЗ, для поддержания своей экономики и активизации борьбы с кризисом", — добавила директор-распорядитель МВФ.

Указано, что спецправа заимстований распределяются по странам пропорционально их доле квот в МВФ. Это означает, что около $275 млрд поступят в развивающиеся страны, из них страны с низким уровнем дохода получат около $21 млрд, что в некоторых случаях эквивалентно 6% ВВП.

"СПЗ является ценным ресурсом, и решение о том, как лучше их использовать, принимают наши страны-члены. Чтобы СПЗ были использованы для максимальной выгоды стран-членов и мировой экономики, эти решения должны быть разумными и хорошо обоснованными", — подчеркнула Георгиева.

При этом, чтобы помочь обеспечить прозрачность и подотчетность, МВФ предоставляет основу для оценки макроэкономических последствий нового распределения, его статистической обработки и управления, а также того, как это может повлиять на устойчивость долга.

Фонд также будет регулярно предоставлять обновленную информацию обо всех активах СПЗ, операциях и торговле, включая следующий отчет об использовании СПЗ через 2 года.

Как отмечается, чтобы увеличить выгоду от этого распределения, МВФ поощряет добровольное направление некоторых СПЗ из стран с сильными внешними позициями в страны, которые их больше всего нуждаются.

Известно, что за последние 16 месяцев некоторые члены уже пообещали предоставить займы на $24 млрд, в том числе $15 млрд из имеющихся СПЗ, в Фонд сокращения бедности и роста МВФ, который предоставляет льготные займы странам с низкими доходами.

"Это только начало, и МВФ продолжит работу с нашими членами, чтобы развить эти усилия", — говорится в заявлении.

Также МВФ привлекает страны-члены к вопросу возможности создания нового Целевого фонда обеспечения жизнеспособности и устойчивости, который мог бы использовать СПЗ для помощи наиболее уязвимым странам в проведении структурных преобразований, в том числе в решении проблем, связанных с климатом.

"Другой возможностью может быть направление СПЗ на поддержку кредитования многосторонними банками развития", — добавили в Фонде.

Ранее сообщалось, что Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную $650 млрд.

Украина, как ожидается, пропорционально своей квоте в МВФ получит более $2,7 млрд.

По словам Кристалины Георгиевой, миссия МВФ в Украине возобновит работу в сентябре.