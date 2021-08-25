Мы хотим создать цивилизованный вторичный рынок ОВГЗ — глава Минфина

Министерство финансов Украины старается избегать резких движений на рынках государственного внутреннего и внешнего долга.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы минимизировали заимствования по коротким инструментам. Трехмесячных и шестимесячных облигаций практически нет. Это основная цель — перейти на долгие инструменты и чтобы условия рынка диктовало Министерство финансов", — сказал Марченко.

По его словам, среди целей Минфина — исключение случаев, когда некоторые участники рынка манипулируют ситуацией, пытаясь искусственно создать лучшие для себя условия.

"Сейчас у нас партнерские отношения: мы заимствуем на тех условиях, которые приемлемы для Минфина, но одновременно соответствуют текущим макроэкономическим и рыночным условиям", — считает министр.

Марченко добавил, что Минфин постоянно хочет создавать долгосрочные инструменты, и констатировал, что появился постоянный спрос на двух- и трехлетние облигации, хотя министерство одновременно предлагает также пяти- и шестилетние ОВГЗ.

Что касается решения Нацбанка Украины лишь на полгода отложить повышение веса риска ОВГЗ в иностранной валюте до 100%, министр назвал это решение странным и анонсировал продолжение дискуссии с НБУ по таким валютным бумагам.

"Даже валютные бумаги — это бумаги, эмитированные правительством и гарантированные государством. Мы будем вести дискуссию с Национальным банком по адекватной оценке этих ценных бумаг. Приоритет для нас — внутренние заимствования в гривне, но если возникает необходимость заимствовать на внутреннем рынке в валюте, они (валютные ОВГЗ. — Delo.ua) должны оцениваться на таком же уровне, как и в гривне", — пояснил свою позицию глава Минфина.

Марченко добавил, что вторичного рынка ОВГЗ в Украине практически нет.

"Вопрос в том, существует ли вторичный рынок вообще. В цивилизованном виде его, к сожалению, нет. Но Минфин заинтересован в появлении ликвидного вторичного рынка государственных ценных бумаг. Мы могли бы быть участником, но вопрос в том, где и кто это должен сделать… До сих пор ответ неочевиден, вижу только перекидывание ответственности", — подчеркнул Марченко.

Напомним, государственный ПриватБанк планирует к концу 2021 года запустить в Приват24 сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.

Ранее сообщалось, что 6 октября 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Положение о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка.