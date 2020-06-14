Политика 30 минут назад

Мы заканчиваем эру бесконечных войн — Трамп

Ранее на этой неделе американский лидер заявил о намерении вывести 9,5 тысячи военных из Германии и передислоцировать их в Польшу или в другое место

Дональд Трамп. Фото: Independent Дональд Трамп. Фото: Independent
Дональд Трамп. Фото: Independent

Президент США Дональд Трамп, которого в последние дни остро критикуют за намерение вывести американские войска из Германии, заявил, что задачей американских солдат является защита "жизненно важных интересов США", а не борьба с "бесконечными войнами" на чужих землях.

Об этом он сказал во время выступления перед выпускниками военной академии West Point, сообщает "Голос Америки".

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"Мы заканчиваем эру бесконечных войн. Это не работа американских сил — решать застарелые конфликты на дальних землях, о которых многие даже не слышали", — заявил Трамп.

Ранее на этой неделе президент заявил о намерении вывести 9,5 тысячи военных из Германии и передислоцировать их в Польшу или в другое место.

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Германия считается одним из ближайших союзников США, поэтому это решение вызвало возмущение как в американском Конгрессе, так и среди представителей немецких властей.

В связи с этим, 22 американских конгрессмена от Республиканской партии в обращении к президенту заявили, что вывод американских войск из Германии может повредить национальной безопасности США и поощряет российскую агрессию.

На посту президента Дональд Трамп вывел американские войска из Сирии и убеждает американских союзников, чтобы они выделяли больше денег на оборонные цели.

Напомним, в конце мая Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из Договора по открытому небу с возможностью его возобновления.

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