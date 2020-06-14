Мы заканчиваем эру бесконечных войн — Трамп

Президент США Дональд Трамп, которого в последние дни остро критикуют за намерение вывести американские войска из Германии, заявил, что задачей американских солдат является защита "жизненно важных интересов США", а не борьба с "бесконечными войнами" на чужих землях.

Об этом он сказал во время выступления перед выпускниками военной академии West Point, сообщает "Голос Америки".

"Мы заканчиваем эру бесконечных войн. Это не работа американских сил — решать застарелые конфликты на дальних землях, о которых многие даже не слышали", — заявил Трамп.

Ранее на этой неделе президент заявил о намерении вывести 9,5 тысячи военных из Германии и передислоцировать их в Польшу или в другое место.

Германия считается одним из ближайших союзников США, поэтому это решение вызвало возмущение как в американском Конгрессе, так и среди представителей немецких властей.

В связи с этим, 22 американских конгрессмена от Республиканской партии в обращении к президенту заявили, что вывод американских войск из Германии может повредить национальной безопасности США и поощряет российскую агрессию.

На посту президента Дональд Трамп вывел американские войска из Сирии и убеждает американских союзников, чтобы они выделяли больше денег на оборонные цели.

Напомним, в конце мая Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из Договора по открытому небу с возможностью его возобновления.