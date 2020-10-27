На 91% участков результаты выборов уже подсчитали — ЦИК

По состоянию на 12:00 27 октября почти 26,7 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего их числа, завершили подсчет голосов избирателей на выборах сельских, поселковых и городских советов и глав общин, составили протоколы об этом и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избиркомы. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Этот процесс полностью завершен в шести областях — Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой.

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Кроме того, началась и передача протоколов о результатах голосования на выборах районных и областных советов от местных ТИК в соответствующие районные и областные комиссии, которые и устанавливают результаты выборов этого уровня.

В частности, в 15 областях Украины (Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской) районные ТИК уже приняли 60 таких протоколов. Кроме того, по одному протоколу получили девять областных избиркомов.

Отметим, что на сайте Центризбиркома до сих пор отсутствуют результаты каких-либо местных выборов какого-либо уровня.

Накануне в ЦИКе объяснили это тем, что ждут предоставления их окончательных результатов от соответствующих ТИК.

Напомним также, что партия "Слуга народа" заявила, что получила наибольшее количество мандатов по итогам выборов областных и районных советов.