На Арабатской стрелке отдыхающие обнаружили крокодила, но животное оказалось мертвым

В Херсонской области на Арабатской стрелке в одном из водоемов, который образовался на месте добычи песка, обнаружили крокодила. Животное обнаружили отдыхающие, на место событий прибыла полиция. Несмотря на то, что, по словам отдыхающих, когда они заметили крокодила, тот поедал утку, из воды животное вытащили уже мертвым, сообщает "Укринформ".

Как сообщил изданию заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Виталий Байдаров, крокодила длиной примерно в полтора метра отдыхающие заметили в озере, заросшем камышом. После сообщения о находке на место прибыли сотрудники полиции для патрулирования территории. Позднее в полиции отчитались, что животное из водоема вытащили уже мертвым.

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"Вытащила из воды Геническая аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции заключались в том, что она обеспечивала общественный порядок", — заявил Байдаров.

Сейчас причину гибели животного должны установить ветеринары. По словам представителя полиции, пока никто не сообщал о пропаже крокодила.

Впрочем, отметим, что неподалеку, в селе Счастливцево на Арабатской стрелке, находится крокодиловая ферма.

Напомним, что Арабатска стрелка — одно из любимых мест для отдыха украинцев. Ранее Delo.ua рассказывало о том, какой отдых предлагают туроператоры в пределах Украины и во сколько он обойдется.