На Азовском побережье в песке застряли 20 автомобилей (ФОТО)

19 июня в Запорожской области на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 метров в секунду и небывалой высоты волн образовалась нагонная волна на берег и поднятие уровня воды.

Как сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в ловушке оказалось 20 автомобилей, в которых находилось 45 взрослых и шестеро детей в возрасте от 4 до 6 лет.

Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие.

Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий от ГУ ГСЧС привлекалось три единицы техники и 11 человек личного состава.

Напомним, 22 ноября 2019 года спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий.

Также сообщалось, что в Запорожской области из-за штормовой погоды затопило базы отдыха в Кирилловке.

В результате затопления двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу. Их пришлось эвакуировать спасателям.